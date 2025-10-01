„Gesund leben“ steht im Mittelpunkt der Messe, die Informations- und Angebotsstände sowie viele Vorträge bietet. Die Stände sind im Außenbereich um das Bergstübchen sowie im Anbau zu finden. Die Vorträge finden im Eventsaal und in der Gebastube statt, die nun wieder nutzbar ist. Die Geba-Messe ist Nachfolger der Veranstaltung, die im vergangenen Jahr im Volkshaus Meiningen tausend Interessierte angezogen hatte. Hauptorganisator ist Claudia Bamberg, Wirtin der Hohen Geba, die für Gesundheitsthemen besonderes Faible und Wissen hat.