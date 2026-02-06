Messe Ambiente in Frankfurt: Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht

Schmähpreis für dreiste Fälschungen

So steht beim diesjährigen Preis die Produktsicherheit im Fokus - es handelt sich um ein Flaschenset für Neugeborene. Der niederländische Hersteller Koninklijke Philips biete das Originalprodukt namens "AVENT" aus BPA-freiem Kunststoff an, erklärten die Initiatoren. Die irreführenden Fälschungen stammten aus China und seien online, über Social Media sowie in Lateinamerika, Nigeria und Südostasien vertrieben worden. Auch sie sollen BPA-frei sein - doch ließen der niedrige Preis sowie Fotos aus den "Fabriken" der Fälscher an Eignung und Qualität des Kunststoffs zweifeln, hieß es.