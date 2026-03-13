Merz in Norwegen Was der Kanzler jenseits des Polarkreises macht

Norwegen wichtigster Erdgas-Lieferant

Und dann ist da noch das Thema Energieversorgung in Zeiten steigender Öl- und Gaspreise wegen des Iran-Kriegs. Nach Angaben der Bundesnetzagentur kamen im vergangenen Jahr 44 Prozent der deutschen Erdgasimporte aus Norwegen. Das Statistische Bundesamt gibt den Anteil der Öl-Importe für 2025 mit 16,6 Prozent an. Preisverhandlungen werden beim Merz-Besuch wohl nicht geführt werden. Es wird eher darum gehen, wie Energieknappheit vermieden werden kann.

Bei der Bewertung des Iran-Krieges nimmt Norwegen übrigens eine noch kritischere Rolle als Deutschland ein. Store nannte die Angriffe Israels und der USA noch am selben Tag völkerrechtswidrig. Die Bundesregierung verzichtete bislang auf eine rechtliche Einordnung.