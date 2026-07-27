Das Amt einer Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Kanzleramt wurde mit dem Antritt der Bundesregierung im vergangenen Jahr neu geschaffen. Der Sport hatte lange für einen solchen Ansprechpartner geworben. Die Berufung von Schenderlein kam damals aber überraschend, weil die Sächsin im Sport davor eher unbekannt war. "Ich blicke mit Stolz und Freude auf das Erreichte zurück", sagte Schenderlein nun. Sie habe in ihrer kurzen Amtszeit "die zentralen Vorhaben des Koalitionsvertrages" umgesetzt, erklärte sie.