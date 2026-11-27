Paris/Darmstadt - Nach einem Softwareproblem beim Eintritt der Merkur-Sonde "BepiColombo" in die Sphäre ihres Zielplaneten operieren Fachleute für die nächsten Manöver mit einer Zwischenlösung. Die sauberste Lösung wäre es, eine Softwareaktualisierung vorzunehmen, doch fehle die Zeit, sagte Frank Budnik, der bei der europäischen Raumfahrtbehörde Esa für die Flugdynamik der Sonde zuständig ist, der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Dafür ist die Manöverabfolge zu eng getaktet und die jetzige Missionsphase zu zeitkritisch."