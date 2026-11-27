Mission soll sonnennächsten Planeten erforschen

Das europäisch-japanische Projekt "BepiColombo" soll dazu beitragen, die Ursprünge des Sonnensystems besser zu verstehen. Nach achtjähriger Reise durch das innere Sonnensystem war die Sonde vor wenigen Tagen in eine Umlaufbahn um den Merkur eingetreten. Doch wegen eines Softwareproblems kam der Flugkörper in einem etwas weiteren Orbit an als ursprünglich geplant gewesen war - der Schub war unterbrochen worden. In vier Schritten wird die Sonde in den kommenden Tagen auf kleinere Umlaufbahnen abgesenkt - wegen des Problems fallen diese Manöver mitunter größer aus als zunächst vorgesehen.