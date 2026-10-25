Die Merkur Privatbank, die in Meiningen eine Filiale betreibt, teilt mit, dass das Umfeld nach dem dritten Quartal 2026 „anspruchsvoll bleibt“. Die Münchner Bank erzielte bis zum 30. September ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 7,5 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 22,7 Millionen Euro. Gründe für den Rückgang waren die vorsichtige Kreditstrategie, die höhere Risikovorsorge und das schwächere Bauträgerneugeschäft.