Fassungslos muss Marco Meißner am Mittwochabend zusehen, wie Schlamm und Wasser gewaltsam in die Garage und den Keller seines Wohnhauses in der Merkerser Brunnenstraße eindringen. Gerade saß er noch mit der Familie beim Abendbrot, da brach das Unheil herein. Das an das Wohngebiet angrenzende Maisfeld konnte den Starkregen nicht so schnell aufnehmen, wie er vom Himmel fiel. Eine mächtige Schlammlawine ergoss sich in die Brunnenstraße und die Obere Gartenstraße. Das Ganze ging so schnell, dass Marco Meißner weder das Auto noch sein geliebtes Motorrad retten konnte. „Binnen einer Minute stand die Garageneinfahrt voll“, berichtet er.