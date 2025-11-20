Die frommen Zisterzienserinnen vom Frauensee legten sich anno 1308 in Merkers eine Gewerbeimmobilie zu, die Ronnmühle. Von Kirche ist im Kaufvertrag nicht die Rede – es gab nämlich keine, und zwar noch für lange Zeit. Andreas Kaiser, langjähriger Bürgermeister, schrieb Ende 1929 in einem Pressebeitrag zwar von einer florierenden Landwirtschaft in diesen frühen Jahren, aber auch von der Verwüstung durch den Dreißigjährigen Krieg. Die Menschen, die sich danach wieder ansiedelten, gehörten wie die Bewohner anderer Orte in der Umgebung zum Kirchspiel Dorndorf.