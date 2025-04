Thomas Müller hat aktuell 160 Mitarbeiter in seinen zwei Betrieben im Wartburgkreis und 160 Leute in seiner Zeitarbeitsfirma in Fulda. 1998 gründete der 56-Jährige die „RSB Rationelle Stahlbearbeitung GmbH & Co. KG“ in Merkers und ist seit 27 Jahren selbstständig.