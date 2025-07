Die Gemeinschaftsunterkunft in Merkers ist geschlossen. Dies teilten Landrat Michael Brodführer und sein Erster Beigeordneter Udo Schilling (beide CDU) im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Nach Jahren, die von den Herausforderungen bei der Unterbringung geflüchteter Menschen geprägt waren, betritt der Landkreis nun eine Phase der Neuausrichtung in der Integrationspolitik. Diese neue Haltung, die im Einklang mit der aktuellen Bundespolitik steht, fasst Landrat Brodführer in Anlehnung an die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf dessen jährlicher Sommerpressekonferenz – zehn Jahre nach Angela Merkels bekanntem Satz „Wir schaffen das“ aus der Flüchtlingskrise 2015 – in einem prägnanten Satz zusammen: „Wir schaffen das so nicht ganz.“