Zweimal volles Haus hieß es am Wochenende zum MerQury-Doppelkonzert im Erlebnisbergwerk (EBW) Merkers. Über 2700 Fans, deren Herzen noch immer für die großen, zeitlosen Welthits von Queen und Freddie Mercury schlagen, pilgerten erwartungsvoll in den tiefsten Konzertsaal Europas. Fünfhundert Meter unter der Erde erlebten sie eine perfekte Cover-Show, der es an nichts fehlen sollte. Dabei war die Stimmung der Konzertbesucher brillant.