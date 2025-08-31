Wenn wir mit Freunden zusammensitzen und uns ins Politische verirren, dann fällt dieser Satz: „Bis 2015 war Deutschland das großartigste Land der Welt.“ Was unausgesprochen ist: Danach war es das nicht mehr. „Ich bin gerne Deutscher – Eine Liebeserklärung“, 2011 vom Deutsch-Ungarn Harald Nicolas Stazol geschrieben, vergilbt im Bücherregal. Heute erkenne ich mein Land nicht wieder und gehöre damit zur Mehrheit. Eine Liebeserklärung fällt schwerer.
Merkel irrt Ich erkenne mein Land nicht wieder
Olaf Amm 31.08.2025 - 07:35 Uhr