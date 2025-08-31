Wenn wir mit Freunden zusammensitzen und uns ins Politische verirren, dann fällt dieser Satz: „Bis 2015 war Deutschland das großartigste Land der Welt.“ Was unausgesprochen ist: Danach war es das nicht mehr. „Ich bin gerne Deutscher – Eine Liebeserklärung“, 2011 vom Deutsch-Ungarn Harald Nicolas Stazol geschrieben, vergilbt im Bücherregal. Heute erkenne ich mein Land nicht wieder und gehöre damit zur Mehrheit. Eine Liebeserklärung fällt schwerer.