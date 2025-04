Was für ein großes Hallo, als am Samstagabend die ersten ehemaligen Arbeitskollegen und Auszubildenden am Diana-Brunnen in Suhl eintreffen. Die meisten von ihnen haben sich nach ihrer gemeinsamen Zeit im einstigen Hotel Mercure Kongress mitunter 20 und mehr Jahre aus den Augen verloren. Auch Mandy Schubert erging es so, die im vergangenen Jahr zufällig ihre Kollegin Yvonne Stärker traf. Schnell kam das Gespräch darauf, dass es doch schön wäre, sich nach so vielen Jahren mit den Ehemaligen zu treffen. Die Idee war geboren. Nur mit den Kontakten war es nach so langer Zeit nicht so ganz einfach. Die große Suche begann, bei der nicht alle Kollegen aus den damaligen Teams in den Bereichen Rezeption, Restaurant, Bar, Küche oder Housekeeping ausfindig gemacht werden konnten und mancher erst über sieben Ecken von dem Termin erfuhr, der nun am Samstag in Suhl anstand.