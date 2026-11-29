Und wer sich die magische Welt nach Hause holen will, kann sich in Fanshops mit Butterbier, Schals, Zauberstäben oder Ähnlichem versorgen. Als Anfang November ein weiterer Laden in London eröffnete, harrten Fans stundenlang vor den Pforten aus, viele kostümiert und sogar aus dem Ausland angereist. Parallel dazu liefen Proteste gegen Rowling, von denen die "Daily Mail" berichtete. Kritiker werfen ihr vor, sich transfeindlich geäußert zu haben.

"Kommerzialisierung von Emotionen"

Und wie ist Warners Strategie verglichen mit der von früheren Pionieren wie Disney in den 1950er Jahren? Das sei "eine neue Stufe. Technisch perfektioniert. Im Kern aber ganz ähnlich", antwortet Berghoff. "Der Kern ist die Kommerzialisierung von Emotionen."

Machen die Fans das alles mit oder kommt irgendwann der Punkt, an dem sie fühlen, ihre Treue würde nur noch ausgeschlachtet? Kosakowski nennt vier "Prüfsteine": "Ein erkennbarer Kern der Marke mit Figuren, Werten und Weltbild, ein Nutzen des neuen Produkts jenseits des Logos, ein stimmiges Verhältnis von Preis und Qualität und eine Fangemeinde, die eingebunden statt nur angesprochen wird. Fehlt einer davon, merken Fans das schnell. Die Grenze setzt am Ende nicht die Marke, sondern die Community."