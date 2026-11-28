Lusail - Das Weltmeister-Team Mercedes startet als klarer Favorit in die Qualifikation für das vorletzte Formel-1-Saisonrennen in Katar. Im letzten Training vor der heutigen Startplatzjagd in Lusail (19.00 Uhr/Sky) holte sich der schon als Champion feststehende Kimi Antonelli im Silberpfeil wie schon in den beiden Übungseinheiten am Freitag die Bestzeit. Zweiter hinter dem Italiener wurde erneut sein britischer Teamkollege George Russell. Mit klarem Abstand folgte Max Verstappen im Red Bull auf dem dritten Platz.