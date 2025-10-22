Mercator-Pojektion: Wie manche Weltkarten die wahre Größe von Regionen verzerren

Dennoch werde die Mercator-Projektion häufig an Schulen und weiteren Orten für Zwecke und Aufgaben verwendet, "für die es keine ungeeignetere Projektion, als sie es ist, gibt", beklagt der Kartograph.

Zwar gebe es in Schulen auch Atlanten, die flächentreue Abbildungen zeigen; "jedoch ist gerade der Einfluss digitaler Kartendienste für unsere Sicht auf die Welt so groß geworden, dass hier ein dringender Änderungsbedarf besteht", unterstreicht Weisensee.

Andere Abbildungen bieten neue Perspektiven

"Software-Lösungen, welche die Erde als Globus darstellen – beispielsweise Google Earth im Unterschied zu Google Maps – geben ein realistischeres Bild der Erde wieder." Auch wenn nicht die gesamte Erde auf einen Blick dargestellt werden könne, so seien Vergleiche von Flächen und von flächenbezogenen Informationen hier wesentlich besser möglich.

Zudem ermögliche diese flexible Form der Darstellung und die Sicht auf einen virtuellen Globus auch ganz andere Einblicke. "So kann nicht nur das Zentrum einer Abbildung frei gewählt werden, um die Welt von einem bestimmten Punkt aus zu betrachten, auch die übliche Ausrichtung von Karten nach Norden kann verändert werden, wodurch neue Perspektiven entstehen." Die winkeltreue Mercator-Projektion, so der Experte, solle überwunden werden.