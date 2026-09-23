Wann gab es das denn, dass das Publikum würfelt und ein Menuett komponiert? Um 1757. Da hatte der Musiktheoretiker und Komponist Johann Philipp Kirnberger etwas erfunden, was sich unter dem Begriff „Würfelmusik“ einen Namen machte. Er hinterließ der Nachwelt eine Anweisung wie man eine unzählbare Menge von Polonaisen, Menuetten und dazugehörigen Trios mit Hilfe eines Würfels verfassen kann. Und der Anweisung ist Hans Vieweg (Cello) gemeinsam mit den Musikern Gary O’Connell (Cembalo), Dorothea Vieweg (Violine) und Caroline Teske (Traversflöte) sowie mit dem Publikum gefolgt.