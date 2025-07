Mentale Gesundheit Rückzug vom Ruhm: Wenn Musikstars die Öffentlichkeit meiden

Aber Lenas Schritt aus dem Scheinwerferlicht hat eine Vorgeschichte. Im vergangenen Sommer muss sie mehrere Konzerte kurzfristig absagen und cancelt später alle weiteren Shows. Per Sprachnachricht wendet sie sich damals an ihre Fans. Sie sei "zum dritten Mal in den letzten Wochen mit heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet." Sie müsse deshalb "die Reißleine ziehen" und eine "kurze Pause" für ihre Gesundheit einlegen.