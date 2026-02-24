Mentale Gesundheit: Mehr Depressionen und Ängste bei Mädchen nach Pandemie

Die Zahlen machen nach Ansicht von Experten das Erbe der Pandemie und eine langfristige Verfestigung psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen sichtbar. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen Teil dieser Generation verlieren", so der DAK-Landeschef. Jugendliche würden oft auch später als Erwachsene an den Folgen ihrer psychischen Erkrankungen leiden, was ihre Familien oder ihr Arbeitsleben belaste. "Deshalb brauchen wir jetzt eine Offensive für die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Thüringen."