Stuttgart - Fast zehn Jahre nach dem Ende ihrer Tennis-Karriere hat die ehemalige Weltklassespielerin Ana Ivanovic über starke und für sich behaltene Angstanfälle in ihren Matches gesprochen. "In den letzten Jahren hatte ich sehr starke Panikattacken, sobald ich auf den Platz ging. Ich habe nie darüber gesprochen, aber ich hatte wirklich heftige Panikattacken", sagte die 38-Jährige dem kroatischen Portal "24sata.hr" zufolge in der kroatischen Sendung "(Miss-)Erfolg des Champions" des kroatischen Ex-Fußballers Slaven Bilic.