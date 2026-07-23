Die Zuschauer hätten sich über ihr Verhalten auf dem Tennisplatz gewundert. "Und dann fragten sich die Leute, was mitten im Spiel plötzlich passiert war, warum ich gestürzt war, und in Wirklichkeit war ich einfach nur in Panik und konnte nicht mehr", sagte die frühere Weltranglisten-Erste aus Serbien. "Ich war von der Angst überwältigt, am nächsten Tag wieder auf den Platz gehen und vor Publikum spielen zu müssen."