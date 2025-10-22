Menschenrechte: Parlament lässt Kompromiss zu EU-Lieferkettengesetz platzen

Grüne spricht von Super-Gau

"Das ist der Super-Gau für die EVP", teilte die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini kurz nach der Abstimmung mit. Das sei ein Denkzettel für die Erpressungstaktik und Drohungen der EVP, mit Rechtsaußen abzustimmen. Auch Sozialdemokraten hätten gegen das Vorhaben gestimmt. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) spricht von einer vertanen Chance, den industriellen Mittelstand zu entlasten.