Menschenrechte: Menschenrechtspreis für Frauenrechtlerin aus Simbabwe

Weimar (dpa/th) - Der Menschenrechtspreis der Stadt Weimar ist an die Frauenrechtlerin Karen Farisai Mukwasi aus Simbabwe verliehen worden. Die Klassikerstadt würdigte mit der Auszeichnung, die mit 5.000 Euro dotiert ist, den Einsatz der 43-Jährigen für die Rechte von Frauen und Mädchen in dem Land im Süden Afrikas. Sie habe mutig Fälle von Gewalt dokumentiert, sich mit digitalen Kampagnen für die Sicherheit von Frauen eingesetzt und sich für Arbeitsrechte von Lehrern und Lehrerinnen eingesetzt, teilte die Stadt mit. Mukwasi sei eine mutige Vertreterin des afrikanischen Frauenrechtsaktivismus.