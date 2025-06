Bad Frankenhausen/Tautendorf/Drei Gleichen (dpa/th) - Bei Unfällen mit Motorrädern und Mopeds sind in den vergangenen Tagen mehrere Menschen verletzt worden. Bei Tautendorf im Saale-Holzland-Kreis etwa stürzte laut Polizei ein 41 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Überholvorgang auf einer Landstraße und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gefährt erlitt bei dem Unfall am Samstag einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.