Ashti Hussein lebt seit elf Jahren in Ilmenau. „Ich vermisse meine andere Heimat immer, aber Deutschland ist auch meine Heimat“, sagt Ashti Hussein. Er kam 2015 aus Syrien nach Deutschland. Am Anfang sei vieles neu gewesen: die Regierung, Gesetze, Menschen und die Sprache. „Es ist eine andere Heimat, eine andere Sprache“, sagt er. Er besuchte vormittags einen Sprachkurs und arbeitete nachmittags.