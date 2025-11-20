Zur Eröffnung begrüßte Ausstellungsleiter und Vereinsvorsitzender des gastgebenden Vereins T123 Mengersgereuth-Hämmern, Lutz Baumann, sehr viele Besucher und Ehrengäste, darunter Landrat Robert Sesselmann, Bürgermeisterin von Frankenblick Ute Müller-Grothe, den 1. Kreisvorsitzenden der Kaninchenzüchter Thomas Schröder sowie den Vertreter des Veterinäramtes Enrico Zinn und natürlich die Aussteller. Baumann dankte der Gemeinde Frankenblick für die Bereitstellung der Mehrzweckhalle, hob das hervorragende Ambiente, den gelungenen Aufbau der Ausstellung, das Engagement seiner Vereinsmitglieder, Helfer und eigenen Familie hervor. Für das Jahr 2028 planen die Kaninchenzüchter wieder die Ausrichtung der Bundesclubschau der Groß- und Klein-Chinchilla. Besonders erfreut zeigte sich der 1. Vorsitzende Lutz Baumann, dass neben den Züchtern aus dem Kreisverband Sonneberg, Zuchtfreunde aus Crock, Poppenwind, Veilsdorf, Harras und sogar aus Saalfeld-Unterwellenborn ausstellten. Sein Dank geht auch nach Steinheid, denn von den dortigen Zuchtfreunden wurden sie durch Käfige unterstützt und an Arnd Müller und Thomas Schröder.