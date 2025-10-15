„A schönna beschwingta Kerwa“wünschen die Organisatoren vom Kirmes- und Trachtenverein 1990 allen Gästen der Kirmes in Mengersgereuth-Hämmern, die vom 31. Oktober bis 2. November im Frankenblick-Ableger gefeiert wird. Los geht es am Freitag ab 14 Uhr, wenn die Baumänner Ständela für die Planmädchen spielen. Ständela gibt es übrigens auch an den Folgetagen: Am Samstag begleitet die Plangesellschaft die Musiker ab 8 Uhr durch den Ortsteil Hämmern. Am Sonntag ist die Blinde Pla ab 8.30 Uhr mit den Baumännern am Heidersberg, im Mittelhammer und im Schmiedsgrund unterwegs.