Seit vielen Jahren ist das Sonnenwendfeuer in Mengersgereuth-Hämmern ein fest verankerter Termin im Jahreskalender. Auch am Samstagabend war es wieder soweit. Das Gelände unterhalb des Sportplatzes besuchten zahlreiche kleine und große Gäste. Die Kameraden und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr hatten in den Tagen zuvor ein beeindruckendes Sonnenwendfeuer aufgebaut.