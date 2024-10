Meng-Hämm-Arena: Dorfrocker heizen ein

Die Dorfrocker, das sind die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann aus dem unterfränkischen Dorf Kirchaich, bestreiten am Freitag, 1. November, den Kirchweihstart in Mengersgereuth-Hämmern. Die erfolgreiche Band gastiert zum ersten Mal in der Gemeinde Frankenblick. Karten gibt’s im Vorverkauf zum Preis von 19 Euro an folgenden Orten: Fleischerei Blechschmidt, Sagasser Getränkefachmarkt Müller, Bäckerei Malter (Mengersgereuth-Hämmern), Sagasser (Rauenstein), Touristinformation (Sonneberg und Schalkau), Classic-Tankstelle (Seltendorf) oder online bei www.eventime.de. Einlass zur Party in der Meng-Hämm-Arena ist um 18.30 Uhr, das Event beginnt dann um 20.30 Uhr. Die Dorfrocker haben ganz viele beliebte und neue Titel im Gepäck, denn sie bringen alle sehr vielfältige musikalische Talente mit, heißt’s in der Vorankündigung.