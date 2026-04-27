Auftrag annehmen, ihn im Schweinsgalopp abarbeiten, Geld kassieren und Tschüss – das ist Dominique Mempels Sache überhaupt nicht. Genau das hat der 23 Jahre alte Zella-Mehliser aber erlebt, der auch deshalb seit Januar mit seinem Kleingewerbe in Zella-Mehlis nicht nur eine gefragte Lücke schließen helfen möchte. Neben seiner Haupttätigkeit will er mit Mempels Haushalts- und Gartenhilfe all jenen Unterstützung anbieten, die alters- oder krankheitsbedingt die ein oder andere Aufgabe nicht mehr selbst bewältigen können und mit seinem Angebot auch Chancen für alle Seiten verbinden.