"Look at Me"-Titel

In "Der Marathon-Mann" spielte er einen Studenten und Marathonläufer, der einen sadistischen Zahnarzt (Laurence Olivier) als untergetauchten früheren KZ-Arzt entlarvt. Von einem Gespräch am Set mit dem britischen Star Olivier stammt der Titel für Hoffmans Memoiren. Er habe mit dem Leinwandveteranen über die Motive gesprochen, warum man Schauspieler sei, etwa um der Welt mit einem Film etwas Wichtiges mitzuteilen. Olivier habe sich vorgebeugt und ihm aus nächster Nähe mehrmals "Seht mich an, seht mich an" ("Look at me, look at me") ins Gesicht geflüstert. Jeder Schauspieler habe eigentlich nur den Wunsch, gesehen zu werden, war die Botschaft.

Hoffman reflektiert in seinen Memoiren, dass er sich bereits als Kind bemüht habe, andere zum Lachen zu bringen. "Lange bevor ich daran dachte, Schauspieler zu werden, tat ich für Aufmerksamkeit schon alles."

Perfektionist am Set

Selbstkritisch räumt der Oscar-Preisträger ein, dass er als kompromissloser Perfektionist am Set bei Regisseuren oder Kollegen mitunter aneckte. Bei "Rain Man" sei er fast ausgestiegen, weil er anfangs nicht den Zugang zu der Figur fand. Als er mit Meryl Streep das Scheidungsdrama "Kramer gegen Kramer" (1979) drehte, befand sich Hoffman gerade in einer schwierigen Trennung von seiner ersten Frau. Seine plötzlichen Einfälle am Set, möglichst realistisch zu spielen, hätten die damals noch weniger erfahrene Streep wohl verschreckt, räumt er ein. Am Ende holte der Film fünf Oscars, darunter für beide Schauspieler und als bester Film.

Derber Humor

Seit 1980 ist der Schauspieler in zweiter Ehe mit der Geschäftsfrau Lisa Hoffman (72) verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder, zwei weitere Töchter stammen aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Anne Byrne. Lisa habe sich um die Familie gekümmert und ihm fast alles abgenommen, bescheinigt Hoffman seiner Frau. Und auch dieses schreibt er über seine langjährige Partnerin: "Sie hat sich in einen Typen mit derbem Humor verliebt, der von Sex besessen ist und immerzu Aufmerksamkeit braucht."

Er lässt keine Zweifel daran, dass ein Leben ohne Schauspielerei und Arbeit für ihn unvorstellbar ist, auch mit fast 90 Jahren - "sich nützlich zu fühlen, einen Sinn zu haben - es gibt nichts Besseres".

Trauer um verstorbene Kollegen

Mit Robert Redford, Gene Hackman und Robert Duvall seien drei geschätzte Zeitgenossen gestorben, während er seine Memoiren geschrieben habe. Das Einzige, was er sich jetzt noch wünsche, sei Zeit, sinniert Hoffman auf den letzten Seiten.

Doch mit gewohntem Humor beendet er die Autobiografie: "Es gibt noch so viele Bücher, die ich lesen muss. Vorher kann ich nicht sterben. Es würde mich umbringen."