Memoiren der Schauspielerin Judi Dench nennt "Cats"-Film Verschwendung von Talent

Judi Dench: Niemand beabsichtigt, einen schlechten Film zu machen

Von Anfang an, so schildert es Dench ("James Bond 007 – GoldenEye", "Shakespeare in Love") in ihrem Buch, habe sie sich nicht wohl in ihrer Rolle der weisen Katze Alt-Deuteronimus gefühlt. Das Fazit für sie: "Manchmal klappen Dinge einfach nicht: Das Timing ist falsch, die Besetzung passt nicht zusammen, die Elemente verbinden sich nicht. Aber die Intentionen der Menschen sind meistens ehrenhaft."



Sie könne nur sagen: "Niemand beabsichtigt, eine schlechte Leistung zu bringen oder einen schlechten Film zu machen. Du gibst dein Bestes, bietest etwas an und hoffst, dass die Menschen mitmachen und mitfeiern", so die 91-Jährige. Letztlich habe sie die endgültige Fassung des Films aber nie gesehen.