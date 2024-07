Memmingen - Nach der verheerenden Explosion mit einem Toten in einem Reihenhaus in Memmingen suchen Experten der Kripo und des Bayerischen Landeskriminalamtes vor Ort weiter nach der Ursache. Unterstützt werden die Ermittler nach Angaben eines Polizeisprechers von dem Technischen Hilfswerk, um sich in den Trümmern mit schwerem Gerät voranzuarbeiten und Spuren zu sichern.