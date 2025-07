Lange Zeit hatte sich nichts getan: Manuel Tügend, der Ortsteilbürgermeister von Melpers, hatte nach dem Aufruf des Dorfes zur Zwiebelkuchen-Challenge im vergangenen August erst mal gar nichts mehr gehört. Es schien niemanden zu geben, der die Herausforderung, einen 2,70 Meter langen Zwiebelkuchen zu überbieten, annehmen wollte. Ist ja auch nicht so einfach: Ein normales Backblech reicht da nicht, sondern es muss schon ein extra angefertigtes Spezielles sein – und die Maße vom Backhaus müssen es auch hergeben, dass man so einen Kaventsmann darin jongliert. Die Melperser, die ihr Backhaus nach langer Pause wieder in Gang gesetzt und die Idee zur Herausforderung hatten, blieben also zunächst Inhaber ihres selbst aufgestellten Rekords im „Ploatz“-Backen.