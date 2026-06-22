Bei einem Kaffee und frischen Brötchen mit Käse oder Schinken lässt sich gut fachsimpeln. Landwirte der Region kamen deshalb kürzlich gerne in die Agrargesellschaft Jüchsen zum Melkerfrühstück. Das Veranstaltungsformat gab es 2025 erstmals in einem Betrieb im Landkreis Hildburghausen. Dazu eingeladen hatte seinerzeit die WEGRA Anlagenbau GmbH Westenfeld. Man muss das Fahrrad nicht immer neu erfinden, ist seither die Devise. Und so nahmen auch dieses Jahr Milchbauern die Einladung an – der Jüchsener Betrieb war nun in diesem Jahr gemeinsam mit der WEGRA Gastgeber. Sich auszutauschen ist wichtig, wenn große Investitionen anstehen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Deshalb das Treffen.