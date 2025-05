Am Montag, 5. Mai, treten neue Regeln und ein neuer Service im Einwohnermeldeamt der Stadt Ilmenau in Kraft. Zum einen ist es die Regelung zur Pass- und Ausweisbeantragung, die schon seit dem 1. Mai gilt, aber wegen des Brückentages und des Wochenendes erst vier Tage später in die Praxis umgesetzt wird: Digitale Passfotos bei Pass- und Ausweisanträgen können nun direkt vor Ort im Rathaus gemacht oder über eine sichere Leitung von einem Fotostudio (Anli) oder einem Drogeriemarkt (DM) ans Einwohnermeldeamt übermittelt werden.