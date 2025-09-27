Coletta Rydzek hat ihre nationale Ausnahmestellung als Top-Sprinterin bei den Deutschen Meisterschaften in der Skihalle in Oberstdorf eindrucksvoll untermauert. Die 28-Jährige vom SC Oberstdorf sicherte sich am Samstag ihren dritten Meistertitel hintereinander an gleicher Stätte. Im Finale siegte sie im freien Stil souverän vor der Italienerin Federica Cassol und ihrer Vereinskollegin Verena Veit. Hinter einer weiteren Italienerin wurde Helen Hoffmann vom WSV Oberhof Fünfte, womit die Lokalmatadorin in der Meisterschaftswertung auf den Bronzeplatz hüpfte.