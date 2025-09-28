Irgendwie, mit etwas Verspätung, hatte Helen Hoffmann dann auch die freudige Information erreicht, dass sie gewonnen hat und Deutsche Meisterin geworden ist. Doch so richtig ficht sie der beachtenswerte Erfolg und das Ergebnis im Ziel zunächst gar nicht an. Möglicherweise war sie zu kaputt. Zudem musste sie klären, wie sie wieder ins Stadion und zu ihren Klamotten kommt. Denn der Zielbogen des 10-Kilometer-Freistilrennens befand sich nicht, wie üblich, in der Lotto-Arena, wo die Athleten gestartet sind, sondern weit oben auf der zweiten Rollerstrecke in Oberhof, auf dem so genannten „Teller“.