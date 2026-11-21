Den besten Absolventinnen und Absolventen ihres Handwerks in Thüringen, die auf Kammer- und Landesebene für die Deutsche Meisterschaft im Handwerk angetreten sind, wurde am Freitagabend große Ehre zuteil. In einer von der Handwerkskammer Südthüringen gestalteten Festveranstaltung im Ringberghotel Suhl wurden sie ausgezeichnet. Jährlich rotiert sie zwischen den Kammerbezirken Südthüringen, Ostthüringen und Erfurt. Seit 2025 ist ihr eine weitere Veranstaltung angegliedert. Deshalb gehörte der zweite Teil des Abends den besten Meisterinnen und Meistern, deren hervorragende Ergebnisse mit der Meisterprämie in Höhe von 1000 Euro gewürdigt worden sind.