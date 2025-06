Der Termin für die Feierlichkeiten mit einer Festwoche anlässlich des 100. Geburtstages der SV Borsch stand schon lange fest. Der 1925 gegründete Rhöner Verein lädt all seine Mitglieder, Helfer, Ehrenamtler, Förderer, Anhänger und Freunde ab kommenden Mittwoch bis zum Sonntag in den Borscher „Sportpark An der Ulster“ ein, um das Jubiläum in angemessenem Rahmen würdig, aber auch freudbetont und mit ganz viel guter Laune zu begehen.