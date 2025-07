Der Reitverein (RV) Bad Liebenstein-Sorga erwies sich am Wochenende einmal mehr als hervorragender Ausrichter einer Landesmeisterschaft. Die über 200 Starter dankten es mit starken Leistungen auf dem Parcours. An den drei Wettkampftagen durften sich die Organisatoren über die tolle Zuschauerresonanz freuen. Für die über 1500 Besucher gab es an allen Wettkampftagen fast 30 Stunden Springreiten der Extraklasse mit 450 Nennungen in 38 Wertungsspringen zu bestaunen. Das Ganze bei hochsommerlichen Temperaturen, die Mensch und Pferd alles abverlangten. Dabei kam auf dem top hergerichteten Wettkampfkurs nie Langeweile auf.