Meiningen ist Anfang Mai zur Bühne der Thüringer Landesmeisterschaft im Turnierhundsport geworden. Am 2. und 3. Mai richtete der Hundesportverein Meiningen erstmals die Titelkämpfe im Stadion am Maßfelder Weg aus und begrüßte Teilnehmer aus dem gesamten Freistaat. Teams aus Jena, Gera, Steinbach-Hallenberg, Kahla, Streufdorf, Weimar, Ilmenau und Neusiß waren angereist, um sich in der vielseitigen Disziplin zu messen, die oft als „Leichtathletik mit Hund“ bezeichnet wird. Dabei kommt es nicht nur auf Schnelligkeit und Ausdauer an, sondern vor allem auf das perfekte Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier.