Meisterschaft als Ziel: Volleyball-Bundesligisten Herrsching und Haching fusionieren

München - Die beiden Volleyball-Bundesligisten WWK Volleys Herrsching und TSV Unterhaching fusionieren und wollen von der kommenden Saison an als WWK Volleys München um die deutsche Meisterschaft mitspielen. "Zwei Wurzeln. Ein Wille. Ganz nach oben", formulierten die zwei Teams als Ziel. Die Hachinger Tradition und der Herrschinger Kultfaktor sollen dabei die Zutaten für den Erfolg sein. Die Spiele sind in Haching und Herrsching sowie dem Münchner BMW Park - in dem auch die Bayern-Basketballer antreten - geplant.