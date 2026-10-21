Amerikanischer Pumpkin Pie trifft auf Thüringer Streuselkuchen. Mittendrin steht ein Mann, der beide Welten kennt und genau weiß, was er will: backen. Kyle Lassanske ist 38 Jahre alt, stammt aus den USA, lebt seit fast zwei Jahrzehnten in Deutschland und ist seit Anfang Oktober der neue Bäckermeister bei Schneider in der Hildburghäuser Rosengasse. Mit einem leichten amerikanischen Akzent erzählt er von seinem Weg. Der hat ihn ausgerechnet in eine der traditionsreichsten Backstuben der Region geführt.