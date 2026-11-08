Roter Teppich, Blitzlicht, Trommelwirbel: Ein Hauch Hollywood liegt am Samstagabend, in der Eventhalle des Oberhofer Ahorn-Panorama-Hotels, in der Luft. Doch es sind keine Promis, die sich an diesem Abend auf den Weg in Richtung Bühne machen. Wobei... Sie dürften bei vielen ihrer Kunden sogar wesentlich gefragter sein als jeder Star. Und Mike Kämmer, Präsident der Handwerkskammer Südthüringen bestätigt: Das, was heute Abend überreicht werde, sei „der Oscar des Handwerks“. 117 Handwerker und Handwerkerinnen haben am Samstag ihre Meister-Urkunden erhalten und dürfen sich nun zertifizierte Experten ihres Fachs bezeichnen.