München - Die Frage nach der Startelf-Garantie für Thomas Müller an dessen emotionalen Abschiedstag beantwortete Vincent Kompany mit einem flotten Spruch. "Ich bin ja nicht doof", sagte der Trainer des FC Bayern München, "lass uns morgen abwarten, aber ich möchte die Party auch nicht selbst zerstören." In seinem letzten Spiel in der Allianz Arena am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach ist für Müller natürlich ein Platz in der Anfangsformation reserviert.