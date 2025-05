Für die CDU-Fraktion ist das ein Meilenstein für die berufliche Bildung und ein klares Signal an die nächste Generation von Könnern, Machern und Unternehmern. „Wir stehen an der Seite derer, die früh aufstehen, die Betriebe führen, ausbilden und mit harter Arbeit unser Land am Laufen halten. Es darf keine Frage des Geldbeutels sein, ob man Meister wird. Wer sich qualifiziert, wer sich engagiert, der soll nicht gebremst, sondern unterstützt werden. Das Motto muss lauten: Berufliche Karriere statt finanzieller Barriere“, sagt Beate Meißner, Landtagsabgeordnete im südlichen Landkreis Sonneberg.