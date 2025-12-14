Meister weiter ungeschlagen: 6:0 - Bayern-Frauen dominieren gegen HSV

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben gegen den Hamburger SV locker gewonnen und bleiben in der Bundesliga ungeschlagen. Der Herbstmeister setzte sich am 13. Spieltag gegen den Aufsteiger mit 6:0 (3:0) durch. DFB-Kapitänin Giulia Gwinn mit einer starken Direktabnahme (16. Minute), Europameisterin Georgia Stanway per Foulelfmeter (27.), Klara Bühl (45.+3), Pernille Harder (63.) und Lea Schüller (85.) trafen für das Team von Trainer José Barcala. Dazu kam ein Eigentor von Victoria Schulz (47.).