Diesmal wollen wieder die Bayern jubeln. Gerade Kane will seine quälende Titellos-Serie beenden. Im Kreise von Family & Friends ließ der 100-Millionen-Euro-Stürmer den schönen Abend gegen den FCA ausklingen. Mit zwei verwandelten Strafstößen baute der Münchner Mister 100 Prozent seine Erfolgsbilanz vom Punkt auf 25 erfolgreiche Versuche in Folge aus. Zum vierten Mal in dieser Saison nahm der Vater von vier Kindern in einer Plastiktüte den von den Mitspielern signierten Ball für mindestens drei Treffer in einem Spiel mit nach Hause.