"Jeder sollte in der Lage sein, seine Helden ohne diesen Horror zu feiern"

Premierminister Keir Starmer auf der Plattform X: "Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich" Später fügte er hinzu: "Jeder, vor allem Kinder, sollte in der Lage sein, seine Helden ohne diesen Horror zu feiern." Die Stadt habe eine lange und stolze Geschichte des Zusammenhaltens in schwierigen Zeiten. "Liverpool steht zusammen und das ganze Land steht an der Seite von Liverpool."