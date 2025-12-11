Für die Mitglieder der Reisevereinigung (RV) 05 Hildburghausen gab es doppelten Anlass zur Freude. Zum einen konnte der Vorsitzende Andreas Peter auf ein erfolgreiche Flugsaison zurückblicken, zum anderen gab es Grund zum Feiern, denn der Verein Brünn 0239 erwies sich als Gastgeber anlässlich seines 50-jährigen Bestehens. 50 Jahre Brieftaubensport, das heißt auch 50 Jahre eine Liebe zum Tier, wie sie nur ein Taubenfreund beschreiben kann. Da werden natürlich Erinnerungen wach an schwierige Zeiten in den Anfangsjahren, aber es bleiben auch viele angenehme Stunden in der Vereinsgemeinschaft.